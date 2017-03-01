Valiliği işgal eden askerlere yardıma giden askerlerin yargılanması

Hayati KILIÇ / İSTANBUL () - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalıştıkları belirtilen 1'i tutuklu 24 şüpheli askerin yargılandığı duruşma ertelendi.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 2. duruşmaya tutuklu Astsubay Yusuf Yıldız katıldı. Dün savunmalarını yapan tutuksuz erler duruşmaya katılmadı. Duruşmada müşteki Maliye hazinesi avukatı ve müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş hazır bulundu.



Duruşmada, 13 polis memuru tanık olarak ifade verdi. Polis memurları Haliç köprüsü girişinde durdurulan tanklardan askerleri çıkararak karakola götürdüklerini ve silahlarını teslim aldıklarını anlattılar.



Davanın tek tutuklu sanığı Astsubay Yusuf Yıldız hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "FETÖ/PDY ile bir bağlantım yok. İstanbul Valiliği'ne saldırı olacağı nedeniyle polise yardımcı olmaya giden ekip takviye ekip istedi. Benim komuta ettiğim iki tank verilen emir üzerine kışladan çıktık. Ancak Haliç Köprüsü'ne geldiğimizde polis çevirdi. Halk etrafımızı sardı. Kendimizi korumak için tankın içine girdik. Daha sonra gelen polislere silahlarımızı verdik. Karakola götürdüler. Suçsuzum" dedi.



Duruşmaya katılan müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söylediler. Müştekilerin şikayetinden vazgeçmesi üzerine davaya katılma talepleri reddedildi. Astsubay Yusuf Yıldız'ın tahliye talebini reddeden mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.