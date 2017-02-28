Valiliği işgal eden askerlere yardıma giden askerlerin yargılanması

Hayati KILIÇ/İSTANBUL,()-İSTANBUL 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan 1. duruşmaya tutuklu Astsubay Yusuf Yıldız ve tutuksuz yargılanan 19 er katıldı. 4 sanıkta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki Maliye hazinesi avukatı ve müştekiler Gülseren Özbek ile Ayşe Akkuş hazır bulundu.

Bugün sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürdürülen duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 158 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliğini işgal eden askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan 1'i tutuklu 24 şüpheli asker hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamede ayrıca, şüphelilerden astsubay Yusuf Yıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer 23 şüpheli asker hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek veya isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.