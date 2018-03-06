Valilerde 'bıyık' modası hızla yayılıyor

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi ile son 2 yılda hızla yayılan bıyık bırakma modasına, bakan ve milletvekillerinden sonra valiler de uydu. Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan valilerin çoğunun, son aylarda bıyık bırakmaya başladıkları görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine bıyık bırakan bakanlar ve milletvekillerinin ardından bürokratlar da modaya uydu. 2017 Haziran ayında Diyarbakır Valiliği’ne atanan Hasan Basri Güzeloğlu, aynı dönemde Siirt Valiliği'ne atanan Ali Fuat Atik, Şubat ayında bıyık bırakmaya başladı. Güzeloğlu'nun daha önce valilik yaptığı illerde bıyık bırakmadığı belirtildi.

Yine aynı dönemde Tunceli Valilisi olan Tuncay Sonel, Bingöl'e atanan Vali Ali Mantı ile Elazığ'a atanan Vali Çetin Oktay Kaldırım da 2018 Ocak ayından itibaren bıyık bırakmaya başladı. Elazığ'dan Van'a Vali olarak atanırken bıyıksız olan Van Valisi Murat Zorluoğlu da Ocak ayının başında modaya uydu.

2016'nın Haziran ayında Batman'a vali olarak atanan Vali Ahmet Deniz'in ise kısa süreliğine de olsa modaya uyduğu, Şubat ayında bıraktığı bıyıklarını 1 hafta sonra kestiği gözlendi.

Bıyıklı olarak göreve başlayan Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ta ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi.



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