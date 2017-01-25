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Validen yaban domuzu avı çağrısı

DENİZLİ'de bu yılın ilk il koordinasyon toplantısı, Vali Ahmet Altıparmak Başkanlığı'nda düzenlendi. Kentte domuz popülasyonunun artmasının tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirten Vali Altıparmak, avcılara sürek avı yapmaları...

Validen yaban domuzu avı çağrısı
DENİZLİ'de bu yılın ilk il koordinasyon toplantısı, Vali Ahmet Altıparmak Başkanlığı'nda düzenlendi. Kentte domuz popülasyonunun artmasının tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirten Vali Altıparmak, avcılara sürek avı yapmaları konusunda çağrı yaptı.
Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Polis Evi'nde ilçe kaymakamlarıyla bir araya gelerek geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaları değerlendirmesinin ardından kendi başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Daire müdürlerinin faaliyetlerini anlattığı toplantıda kentteki yaban hayatı da ele alındı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürü Mahmut Temel, son zamanlarda bölgede yaban domuzlarının hızla çoğaldığını, özellikle çiftçilerin yaban domuzlarından çok fazla şikayet ettiğini ve bu kapsamda 2016 yılında 24 sürek avı organize ettiklerini belirtti. Vali Altıparmak, yaban domuzunun özellikle çiftçiler için büyük sorun oluşturduğunu belirterek avcılara çağrıda bulundu. Özellikle Tavas, Kale ve Acıpayam  ilçelerinde yaban domuzu popülasyonunun hızla arttığını belirten Vali Altıparmak, avcılardan sürek avına çıkmalarını istedi. Tarım arazilerinin yanı sıra şehir merkezlerinde de yaban domuzlarının sıklıkla görülmeye başlandığını belirten Vali Altıparmak, "Şirinköy'de insanlar yürüyüşe çıkıyor, bir anda karşılarında yaban domuzlarını görüyorlar. Tarım arazilerinin yanı sıra insanlar için de tehlikeliler. Bu nedenle bu işin eğitimini almış avcıların sürek avları düzenlemesi doğal dengenin korunması adına önemli" dedi.

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