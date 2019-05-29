Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Validen kuyumcuyu soyan hırsızı yakalayan bekçilere plaket

DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki bir kuyumcudan hırsızlık yaparak, kaçmaya çalışan Abbas T.'yi yakalayan gece bekçilerini plaket ile ödüllendirildi. Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan...

Validen kuyumcuyu soyan hırsızı yakalayan bekçilere plaket
DENİZLİ İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, kentteki bir kuyumcudan hırsızlık yaparak, kaçmaya çalışan Abbas T.'yi yakalayan gece bekçilerini plaket ile ödüllendirildi.
Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Nazım Bağcı'ya ait kuyumcu dükkanına geçen pazartesi saat 02.00 sıralarında camı kırarak giren Abbas T., 50 bin TL değerindeki altını alıp, kaçmak istedi. Ancak devriye gezen gece bekçileri tarafından farkedildi. Yaklaşık 400 metre süren kovalamaca sonunda bekçiler, Abbas T.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Abbas T.'yi yakalayan bekçiler Ali İhsan Yıldırım, Ahmet Yurtyapan ve Ahmet Kömür'ü makamında ağırladı. Demir, bekçileri tebrik ederek, plaket ile ödüllendirdi. Mevlüt Demir, "Bekçiler, geceleri sokaklarımızın huzurlu, halkımızın rahatça uyumasının en önemli unsurudur. Bekçilerimiz yaşamın her anında olmaya devam etmektedir. Bizler de rehavete kapılmadan Denizli için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328