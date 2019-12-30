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Validen 105 yaşındaki Seyit dedeye ziyaret
SİVAS Valisi Salih Ayhan, yalnız yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek, sağlıklı ömürler diledi. Aydoğan Mahallesi'ndeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride...
GENEL 30.12.2019, 18:10
SİVAS Valisi Salih Ayhan, yalnız yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek, sağlıklı ömürler diledi.
Aydoğan Mahallesi'ndeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllarca Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 6 yıl önce ise eşini kaybeden Çıngı emekliliğini memleketi Sivas'ta geçiriyor. Nüfus cüzdanında 1920 yazmasına karşın aslında 105 yaşında olduğunu belirten Çıngı, uzun yaşamanın sırrının ibadetine bağlı olduğunu söyledi. Vakit namazlarını ve ibadeti hiçbir zaman kaçırmayan Çıngı, sağlıklı beslendiğini de belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan da Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıngı ise Vali Ayhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.
Aydoğan Mahallesi'ndeki kendine ait evde yalnız yaşayan ve çocuğu bulunmayan Seyit Çıngı, 105 yaşını geride bırakmaya hazırlanıyor. Yıllarca Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 6 yıl önce ise eşini kaybeden Çıngı emekliliğini memleketi Sivas'ta geçiriyor. Nüfus cüzdanında 1920 yazmasına karşın aslında 105 yaşında olduğunu belirten Çıngı, uzun yaşamanın sırrının ibadetine bağlı olduğunu söyledi. Vakit namazlarını ve ibadeti hiçbir zaman kaçırmayan Çıngı, sağlıklı beslendiğini de belirtti. Sivas Valisi Salih Ayhan da Seyit Çıngı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıngı ise Vali Ayhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.
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