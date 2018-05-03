Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Baykal memleketinden aday adayı
Baykal memleketinden aday adayı
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması

Vali Zorluoğlu: Fuarlar, Van ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Arif KARAKAŞ/VAN,() - VAN'da Kariyer ve İstihdam ile Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge fuarlarının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle yapıldı. Van'ın Tuşba ilçesinde...

Vali Zorluoğlu: Fuarlar, Van ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Arif KARAKAŞ/VAN,() - VAN'da Kariyer ve İstihdam ile Uluslar Arası Türkiye İran Ar-Ge fuarlarının açılışı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun katıldığı törenle yapıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarı açılışlarına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili  Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran Urumiye Üniversitesi Rektörü Rahim Hobbe Nagi, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentteki fuarların Van ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bu yıl yaptığımız 5'nci fuar. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her fuar, esasında Van ekonomisine doğrudan, ya da dolaylı bir çok katkı yapıyor. Her yeni fuar, Van'daki yatırımcıları, girişimcileri, bizleri cesaretlendiriyor.Yeni yatırımlara, yeni girişimlere teşvik ediyor. Bugün 2 fuar var. Esasında ikisi de bir çok ortak noktayı barındırıyor. Ama, en belirgini gençler ve gençliktir. Ar-Ge deyince aklıma gençler geliyor. İstihdam ve kariyer deyince yine aklıma gençler geliyor. Dolayısıyla her iki fuar birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu fuarın gençler için faydalı olacağına inanıyor, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 
Fuar için Van'a gelen Urumiye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi ise, Urumiye Üniversitesi ile Van YYÜ arasında gerçekleştirilen protokolün gelecekte 2 ülke arasında yapılacak olan projelere bir örnek oluşturabileceğini söyledi. Prof. Dr. Rahim Hobbe Nagi, "Araştırma ve geliştirme esasına dayanan bu tür fuarları, bilim odaklı şirketlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulamak isterim. Bu şekilde bilim ve teknoloji alanında hem Türkiye firmaları hem de İran firmaları, ticarette kendi yerlerini alarak yatırımcılar için cazip fırsatlar haline gelebilmektedir. Bu ortak proje aynı zamanda gelecekte 2 ülke arasında yapılacak olan projelere bir örnek oluşturabilecek niteliktedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314