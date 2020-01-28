banner314

banner325

Son Dakika

Vali Yerlikaya İSTKA 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na katıldı

GENEL 28.01.2020, 20:35
2
Vali Yerlikaya İSTKA 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na katıldı

İSTANBUL,()-İSTANBUL Kalkınma Ajansı İSTKA'nın 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurul toplantısında yaptığı konuşmada, “İnsan odaklı, çevreye duyarlı, ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla İstanbul'un küresel anlamda rekabet gücü yüksek bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İSTKA'nın kurulduğu günden bugüne kadar, mali destek programları ve diğer destekler kapsamında 809 projeye sağlanan destek tutarı bugünkü değeri ile 700 milyon TL'ye ulaşmıştırö dedi.
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'na, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut ile İSTKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Pişkin ve Kalkınma Kurulu Üyeleri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, “İnsan odaklı, çevreye duyarlı, ortak akıl ve bütüncül yaklaşımla İstanbul'un küresel anlamda rekabet gücü yüksek bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2010 yılından bu yana 8 defa Mali Destek Programları için ilana çıkılmış olup 38 farklı program yürütülmüştür.
Bugüne kadar mali destek programları ve diğer desteklerimiz kapsamında 809 projeye sağlanan destek tutarı bugünkü değeri ile 700 milyon TL'ye ulaşmıştır. İSTKA'nın, İstanbul'un küresel rekabet gücünün katma değer odaklı artışına yön verebilmek adına gelişimine azami ölçüde katkı sağladığı 4 ana tema mevcuttur. Bu alanlar: 1- Yenilikçilik, 2- Girişimcilik,
3- Yaratıcı Endüstriler, 4-Çocuklar ve Gençler. 2018-2019 yıllarında, 87 milyon lirayı bulan toplam 81 adet projeyle Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmeye çalıştıkö dedi.
Konuşmasını örneklerle sürdüren Vali Yerlikaya, “Programlarımızı tek tek inceleyecek olursak; Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programımız ile Ajans desteği 44 milyon 720 bin lira olan 34 proje ile şehrimizin inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağladık. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak inovasyon gibi girişimcilik de öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. 2018 yılı Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında ajans desteği 13 milyon
809 bin lira olan teknoloji ve yenilik odaklı 16 projeye katkı sunmuş bulunuyoruz. İstanbul'umuzun kalkınmasında sahip olduğu en önemli potansiyel olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz için de Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programımız kapsamında ajans desteği 28 milyon lira tutarında olan 31 projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bununla beraber ajansımızın kuruluşundan bu yana bir diğer destek mekanizmamız olan ve alanında öncülük eden uzun vadeli, yüksek bütçeli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayan güdümlü proje desteğimizi de başarılı bir şekilde yürütmüş bulunuyoruzö ifadelerini kullandı.
İSTKA'nın 2023 vizyonuna da değinen Yerlikaya, “2014-2023 İstanbul Bölge Planı vizyonu Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti; Özgün İstanbul'dur. İstanbul'da kent içinde kalan yeşil alanlar ve parklar korunarak sürdürülebilir gelişimleri sağlanacak; çevre dostu enerjinin kullanımı ve sürdürülebilir atık yönetimi benimsenecektirö vurgusu yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Yerlikaya İSTKA'nın ortak vizyonla yönetildiğini kaydederek, “Ajansımızın kuruluşundan itibaren düzenli olarak toplanarak günümüze kadar devam eden ve Ajansımızın her zaman çalışmalarında mutlak önem atfettiği “yönetişim, katılımcılık ve işbirliğiö ilkelerinin güzel bir örneği olan Kalkınma Kurulumuzun da devam eden süreçte ajansımızın çalışmalarına yön vermek adına kendinden beklenen görevleri ortak bir vizyon çerçevesinde devam ettireceğinden eminimö dedi.
Vali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından, Kalkınma Kurulu Katip Üyeleri ve Yedek Üyeler, Kalkınma Kurulu Başkanı ve Vekili, Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin seçimine geçildi.
İstanbul Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanlığı'na Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliğine ise Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut yeniden seçildiler. 
Toplantının üçüncü bölümünde İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulunda görev alacak 3 asıl ve yedek üyelerin seçimi gerçekleştirildi. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut 3 asıl üye olarak yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri olarak ise, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Osman Balta, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Bilir, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği adına Adil Pelister seçildi.
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı'nda Asıl Katip Üyeler olarak Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Bilir seçildi. Yedek Katip Üyeler ise Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal oldu.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:11
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:23
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3