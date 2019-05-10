Vali Yerlikaya, İBB Meclisi AK Parti ve CHP grup başkanvekilleriyle görüştü

İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP grup başkanvekilleriyle görüştü.

Cuma namazını Fatih Camii'nde kılan Vali Yerlikaya, esnafları dolaşarak sorunlarını dinledi. İBB binasına kadar yürüyerek gelen Vali Yerlikaya, AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı'nı kabul etti. Basına kapalı görüşmede Pazartesi günü başlayacak Mayıs ayı Meclis gündeminin ele alındığı bildirildi.

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