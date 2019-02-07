Vali Yerlikaya enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. (FOTOĞRAF)
07 Şubat 2019 Perşembe 18:21
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:19
|08:01
|13:29
|16:16
|18:37
|20:07