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Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı
İstanbul - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı...
GENEL 27.12.2019, 18:03
İstanbul - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobili kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobil fotoğrafı paylaştı. Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" dedi.
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