Vali, yeni alkolmetre cihazını üfledi

KAYSERİ'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılarak polis ve jandarma tarafından açılan stantları gezen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, jandarma standında yer alan yeni alkolmetre cihazını üfledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, trafik kurallarının önemine değindi. Sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Vali Kamçı, "Ülkemizde ve şehrimizde kaza oranlarında ciddi olarak azalma var. Bunda en büyük pay sürücülerin dikkatli olmasıdır. Ancak trafik kurallarına uymayan sürücüleri uyarmak ve ceza yazmak da polisimizin görevi. Bu nedenle sürücüler ve yayalar trafik kurallarına uymalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından trafikte başarılı olan okul servisi, özel halk otobüsü ve taksi sürücülerine plaketleri verildi. Ayrıca, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, okullarda düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Konuşmaların ardından polis, jandarma, Karayolları ve sağlık kuruluşları tarafından açılan stantlar gezildi. Jandarma standını yakından inceleyen Vali Süleyman Kamçı, stantta yer alan yeni alkolmetre cihazını üfledi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 19 yıllık evli trafik polisleri Mehmet ve Hatice Tabak çifti de etkinliğe katıldı.



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