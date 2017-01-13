Vali'ye mesaj attı, makamında görüştü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de lise öğrencisi Zahiddin Seyar, valiliğin internet sitesi üzerinden mesaj atarak görüşme talebinde bulunduğu Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Düzce Valiliği’nin resmi internet sitesinde, vatandaşların kamu kurumlarının hizmetleriyle ilgili taleplerini iletebilmeleri amacıyla 'Valiye mesaj' bölümü oluşturuldu. Vatandaşlar, buradan Vali Zükif Dağlı'ya mesaj atarak taleplerini iletebiliyor. Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Zahiddin Seyar da mesajında Vali Dağlı ile makamında görüşme talebinde bulundu. Vali Dağlı, öğrenciyi makamında kabul etti. Zahiddin Seyar, görüşmede Vali Dağlı'dan okullarının zemin katının, spor aktiviteleri için de kullanabilecekleri çok amaçlı salona dönüştürülmesi talebinde bulundu. Vali Dağlı da konuyla ilgileneceği sözünü verdi.

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