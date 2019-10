Vali, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliğinde broşür dağıttı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Erzurum’da da etkinlik düzenlendi. Öğrencilerin yaya geçitlerinden geçtiği etkinlikte Vali Okay Memiş, sürücülere broşür dağıttı, yayalara geçiş üstünlüğü tanınmasını istedi.Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri ile öğrenciler, görevli polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları 'yayalara yol ver', 'yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz', 'öncelik yayaların' yazılı dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yaya geçitlerinden geçiş yaptı.Vali Okay Memiş ve beraberindekiler, sürücülere el broşürlerini de dağıtarak yaya geçiş üstünlüğünün önemini anlattı. Vali Memiş, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.Erzurum'da tüm geçiş noktalarında yaklaşık 500 polisle yaya geçitlerinde trafiğin akışının kontrol edildiğini söyleyen Vali Okay Memiş, "Öğrenci kardeşlerimizle beraber zebra geçidi olan yerlerde, trafik işareti ve lambası olmasa da sürücüler mutlaka yayaya öncelik vermek zorundalar. Hani imreniyoruz ya Avrupa ülkelerinde yaya yola girdiğinde sanki kırmızı ışık yanmış gibi araçlar duruyor diye, işte artık bu imrenmekten vazgeçip bunu uygulamaya geçirmek istiyoruz. Biraz zorlandığımız bir konu olduğu muhakkak. Sürücülerimizi bu alanda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu konu artık trafik cezası olarak hüküm altına alındı, cezai işleme başlayacağız. Yani zebra geçitlerinde durmayan sürücülerimize cezai müeyyide uygulayacağız. Bu ceza uygulandığında 'neden ceza geldi?' demesin hiç kimse. İnsan hayatı çok değerli, trafik kurallarına uymak çok önemli. Hukuk devletinin, modern bir toplum olmanın, insana değer vermenin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz bunu uygulamak istiyoruz" diye konuştu.