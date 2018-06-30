Vali ve Jandarma Komutanı'ndan 2 şehit verilen Kazıktepe'de inceleme

KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte 27 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girilen, bir asker ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğu çatışmanın yaşandığı Engizek Dağı'nın Kazıktepe mevkiinde incelemelerde bulundu.Vali Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Enigzek Dağı'nın geçtiği Ekinözü ilçesinin Kazıktepe mevkiini askeri helikopterle havadan inceledi. Ardından helikopterle bölgeye inen Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz'den operasyon ve bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin de eşlik ettiği incelemelerde Vali Vahdettin Özkan, operasyona katılan askerlerle de sohbet edip başarılar diledi.AMANOSLAR'DAN ENGİZEK'E KAÇAN GRUP27 Haziran'da Uzman Çavuş İsa Özkan (25) ile güvenlik korucusu Fatih Güngör'ü (25) şehit edip, 2 askeri de yaralayan PKK'lı teröristlerin örgüte ağır darbe vurulan Amanos'lardan kaçıp gelen grup olduğu belirtildi. Amanoslarda yapılan etkili operasyonların ardından nefes alamayacak duruma gelen PKK'lı teröristlerin Engizeklere kaçtığı istihbaratının alınması üzerine 26 Haziran'da bölgeye çok sayıda asker sevkiyatı yapılmıştı.YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYORÇatışmada yaralanan Teğmen Mikail Dökme ile Uzman Çavuş Mustafa Tilaver'in tedavileri ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Şehrin önde gelen siyasetçileri ve bürokratları da ilk günden bu yana hastanede bekleyen yaralı askerlerin yakınlarını sık sık ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor.

FOTOĞRAFLI