Vali ve başkan 'Empati Günü'nde' tekerlekli sandalyede

KARS'ta bu yıl ikincisi düzenlenen 'Empati Günü'nde Vali Rahmi Doğan ile Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, tekerlekli sandalyelere oturarak masa tenisi oynadı, tekerlekli sandalye ile koşuya katıldı.Engelliler Haftası nedeniyle Kafkas Üniversitesi Necati Kaya Spor Salonunda düzelenen 'Empati Oyunları'na Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Metin Toraman, engleliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan oyunlarda ilk olarak Vali Rahmi Doğan tekerlekli sandalyede masa tenisi oynadı, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da tekerlekli sandalye ile koşu yarışmasına katıldı. Empati futbol, koltuk değnekleriyle yarışlarının da yer aldığı etkinliğe zihinsel ve bedensel engelliler ile aileleri de büyük ilgi gösterdi.Tekerlekli sandalyede oturarak bir üniversite öğrencisi ile masa tenisi oynayan Vali Doğan, rakibiyle kıyasıya mücadele etti. Kendisinin iyi bir masa tenisçisi olduğunu, ancak tekerlekli sandalyede çok zorlandığını vurgulayan Vali Doğan şunları söyledi:"Engellileri empati yaparak daha iyi anlayabiliriz. Empati gününde benim gibi sağlam olan bir üniversite öğrencisi ile tekerlekli sandalyeye oturup maç yaptık. Masa tenisi keyifli bir oyun. Engelli kardeşlerimizi bu tür aktivitelere davet etmemiz lazım ki sosyal yaşam içerisinde bulunabilsinler. Biz, engellilerimiz için engelsiz bir yaşam kurabilmenin çabası içerisinde olmalıyız. Etrafımıza baktığımızda aslında Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını görüyoruz. Mevzuat açısından baktığımızda dört dörtlük bir düzenleme gözükse bile fiilen yaşantımıza baktığımızda yollarımızda, kaldırımlarımızda, toplu taşıma araçlarında ve diğer alanlarda engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onları bizlerle birlikte yaşatacak tüm sosyal etkinliklere katılabilecek imkanların sağlanmadığını görüyoruz. Devlet olarak bu konudaki etsikliklerimizi tekrar bu vesile ile gözden geçirmemiz lazım"BAŞKAN TEKERLEKLİ SANDALYE İLE KOŞTUBelediye Başkanı Murtaza Karaçanta da tekerlekli sandalye oturarak koşu yarışmasına katıldı. Başkan Karaçanta, yarış öncesi sporculara başarı dileklerinde bulundu. Başka Karaçanta koşu parkurunu tamamlarken bir hayli zorlandı.EMPATİ MAÇIVali Rahmi Doğan ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın açılış vuruşuyla da empati maçı başladı. Susuz Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu futsal takımlarının empati maçı renkli görüntülere sahne oldu. Engelli değnekleriyle yapılan karşılaşmada öğrenciler kurdukları empatiyle bu önemli haftaya dikkat çektiler. Empati Günü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin dans gösterisi ile sona erdi.

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