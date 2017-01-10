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Vali Vasip Şahin çöken tente altında kalan yaralıları ziyaret etti

 Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti. Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında...

Vali Vasip Şahin çöken tente altında kalan yaralıları ziyaret etti

 Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalan yaralıları ziyaret etti.

Vali Şahin yaralının tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem hastanesine gelerek, tente altında kalan 18 kişiyi ziyaret etti. Yetkililerden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Şahin daha sonra hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarının olaya ilişkin sorusuna Vali Şahin, "Biz basın duyurumuzu yaptık zaten" şeklinde yanıt verdi.

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