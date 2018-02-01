Vali Toprak'tan Mehmetçik ve Özel Harekat polislerine MORAL ZİYARETİ

Vali Toprak, Irak’a sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki Gazi Tepe üs bölgesinde, zorlu kış koşullarında vatani görevini yapan Mehmetçikleri, nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin PKK terör örgütüne karşı çok başarılı mücadeleler verdiğini belirten Vali Toprak, son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlarla Mehmetçiğin büyük başarılar elde ettiğini söyledi.Vali Toprak, şöyle konuştu:Vali Toprak, daha sonra bir askeri, telefonla aradığı ailesi ile birlikte görüştürdü. Toprak, ziyaretiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikliyi de arayarak, bilgi verdi. Vali Toprak, Gazi Tepe üs bölgesinden sonra Bayrak tepe üs bölgesinde görev yapan Özel Harekat polislerini de ziyaret etti.Ziyarette Vali Toprak’a Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.