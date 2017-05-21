Vali Toprak: Hakkari'nin kötü imajı yerini huzur ve güvene bıraktı

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari'nin kötü imajının yerini huzur ve güven ortamına bıraktığını söyledi.

İstanbul Kuyumcular Odası'nın organizesiyle Türkiye'nin 7 bölgesinden 100 kuyumcu, Türkiye Kuyumcular Birliği toplantısını dün Hakkari'de gerçekleştirdi. Geceyi Hakkari'de geçiren kuyumcular, bugün sabah saatlerinde Sümbül Mahallesi'nde Eser ve Burçin Esatoğlu'nun düğüne katıldı. Düğün sahipleri tarafından coşkuyla karşılanan kuyumcular, damat ve gelinle birlikte kol kola girip Kürtçe müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Kuyumcular, daha sonra kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki bir lokandada Ticaret ve Sanayi Odrası'nın verdiği yemeğe katıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, iş adamları ve kuyumcu esnafının katıldığı yemek piknik havasında geçti.

HAKKARİ BİR ŞANTİYE ALANI GİBİ

Yemekte konuşan Vali Toprak, Hakkari'nin kötü imajının yerini huzur ve güven ortamına bıraktığını söyledi. Vali Toprak,"Devletimize , milletimize silah çekenlerle gereği gibi mücadele ediliyor. Biz de halkımızla bütünleşerek ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve turizm manasında Hakkari'yi ileriye taşıyabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz.Tabi bunları tek başımıza gerçekleştirme imkanımız yok. Sivil toplum kuruluşlarıyla, müdürlükler, vatandaş ve muhtarlarımızla , burada yerel halk üzerinde etkisi olan kanaat önderlerimizle bu hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hakkari'nin coğrafyasının yanında çok büyük bir spor potansiyeli var. Devletimizin bu manada büyük yatırımları var. Hakkariyi dolaştığımızda bir şantiye alanında hissediyorum kendimi. Şu anda 20 civarında okul inşaatımız var. Gençlik merkezimiz, kapalı spor salonumuz, kapalı yüzme havuzumuzu bir aya kadar teslim almak üzereyiz. Kayak merkezimizi uluslararası yarışmaların yapılacağı düzeye getiriyoruz. Ters lale, kar festivalleri yaptık. Buda halkımızın bu tür sosyal aktivitelere ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Hakkari ilimiz kafalardaki oluşan kötü imajla algılandığı gibi değil" dedi.



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