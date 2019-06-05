Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla askerleri, görev yaptıkları karakol ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte merkez, Nazimiye ile Ovacık ilçelerinde sarp ve dağlık alanlarda terörle mücadele operasyonları yürüten askerleri görev yaptıkları karakollarda ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Vali Sonel, Dereova Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan Jandarma Er Kadir Ketenci'nin yanına gidip, cep telefonuyla Afyonkarahisar'daki ailesini görüntülü aradı. Vali Sonel'in, telefonla görüştürdüğü Kadir Ketenci, 10 aylık oğlu Doğan'ı görünce duygusal anlar yaşadı.



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