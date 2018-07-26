 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Vali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı

HAKKARİ'de deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR'ında,...

Vali, simülasyon TIR'ında 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı
HAKKARİ'de deprem simülasyon TIR'ını ziyaret eden Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait deprem simülasyon TIR'ında, deprem farkındalığı oluşturmak için vatandaşlara eğitim verildi. Öğretmen evi önüne gelen deprem simülasyon TIR'ını, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin ve kurum müdürleri de ziyaret etti. Burada AFAD ekibinden, verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Toprak, ardından deprem simülasyon TIR'ında Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşadı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz ve beraberindekiler de deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.
AFAD ekibine eğitimlerden dolayı teşekkür eden Vali Toprak, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Hakkari'de 3 gün kalacak deprem simülasyon TIR'ında vatandaşlara deprem, sel, heyelan ve çığ gibi olası afetlere karşı eğitimler veriliyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar