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Vali Sezer, Kırıkkale'de 2020'nin ilk bebeklerini ziyaret etti
KIRIKKALE'de, yeni yılın ilk bebekleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte ziyaret ettiği 2 kız bebeğe çeyrek altın taktı. Vali...
GENEL 01.01.2020, 03:55
KIRIKKALE'de, yeni yılın ilk bebekleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte ziyaret ettiği 2 kız bebeğe çeyrek altın taktı.
Vali Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aynı dakikalarda dünyaya gelen 2 kız bebeği ve ailesini ziyaret etti. Sezer ve Saygılı, Leyla ve Nuh Özbağ çiftinin Zeynep ismini verdikleri bebekleri ile Merve-Murat Kuşçu çiftinin henüz ismini koymadıkları bebeklerine çeyrek altın taktı.
Vali Sezer, 2020 yılının yeni doğan bebekler gibi tertemiz olması dileğinde bulundu. Sezer, "2020 yılı 2019'dan her açıdan daha güzel olur temennisiyle girmiş bulunuyoruz" dedi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, 2020'nin Türkiye'ye ve İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi.
Vali Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aynı dakikalarda dünyaya gelen 2 kız bebeği ve ailesini ziyaret etti. Sezer ve Saygılı, Leyla ve Nuh Özbağ çiftinin Zeynep ismini verdikleri bebekleri ile Merve-Murat Kuşçu çiftinin henüz ismini koymadıkları bebeklerine çeyrek altın taktı.
Vali Sezer, 2020 yılının yeni doğan bebekler gibi tertemiz olması dileğinde bulundu. Sezer, "2020 yılı 2019'dan her açıdan daha güzel olur temennisiyle girmiş bulunuyoruz" dedi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, 2020'nin Türkiye'ye ve İslam alemine barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilediğini söyledi.
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