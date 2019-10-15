Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)

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ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİ Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye...
GENEL 15.10.2019, 23:25
ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİ
Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilen Bozbıyık'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye ulaştırılıp Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın öğlen vakti Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()
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