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Vali Şahin: İstanbul'da kurbanlık kesimi sırasında 47 yaralanma var

 Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL() İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin, İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Şahin, ziyarette görev yapan askerlerle ve  komutanları ile tek...

Vali Şahin: İstanbul'da kurbanlık kesimi sırasında 47 yaralanma var

 Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL() İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin, İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Şahin, ziyarette görev yapan askerlerle ve  komutanları ile tek tek tebrik ederek, ellerini sıktı. Şahin, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında 47 yaralanma olayının kendilerine intikal ettiğini, geçen senelere göre mukayese edildiğinde bu sayının çok düşük olduğunu açıkladı. Daha sonra Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünü geçen Şahin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir  gazetecinin sorusu üzerine, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda geçen seneye göre büyük azalma olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, "Şu ana kadar bana 112'den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var." dedi.

Vali Şahin, bu düşüşte alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu, ilgili kurum ve belediyelerin bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi. Vatandaşların da uzman kasaplara daha çok rağbet ettiğini ifade eden Şahin, bundan dolayı İstanbullulara  teşekkür etti.

TRAFİK KAZALARINDA AZALMA VAR

Şahin, şehir dışına giden ya da başka ilden gelenleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında uyararak, sürücülerin ve araçtakilerin can güvenliğinin her şeyden çok önemli olduğunu vurguladı. Trafik kazalarında da bu yıl azalma olduğunu aktaran Şahin, bir soru üzerine yasak alanlarda kurban kesimlerinin alınan tedbirlerle en aza indiğini kaydetti.

Şahin, bu duruma sevindiklerini dile getirerek, "Bir taraftan da kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin aldığı fiziki tedbirler de bunda çok önemli fayda sağladı ama vatandaşımız da gittikçe bunun önemini fark etti. Hem hijyenik hem de ibadetin nezaketine uygun bir kesim hem de daha sağlıklı, insanların yaralanmadığı, daha ustaca bir kesim, hepsini bir arada yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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