Vali Şahin: İşi olan adam beline bomba bağlar mı?

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Vali İbrahim Şahin, terörün önlenmesi için istihdamın önemli olduğunu belirterek, "Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlardan korkun. Bu beline bomba bağlayan adamların dükkanı, eşi, işi çocuğu yok. Hiçbir şeyi olmadığı için dünyaya tutunacak bir şeyi yok, beline bomba bağlıyor, gidiyor sağa sola dalıyor. İşi olan adam beline bomba bağlar mı?" dedi. Vali Şahin, bir grup çocuğu Güneydoğu'dan Bafra İlçesi'ne getirip sahip çıktıklarını belirterek, "Onlar orada kalsaydı belki yarısı dağdaydı şu anda" dedi.

'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Samsun'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının, sendikaların, esnaf odası temsilcilerinin, işverenlerin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Şahin, kentte istihdam alanında yapılan çalışmaları anlatarak özellikle cerrahi el aletleri alanında Samsun'un çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sektörün gelişmesi için neler yapılabileceğini anlattı. Vali Şahin, istihdam konusunun önemsenmesi gerektiğini belirtirken şunları söyledi:

"Kaybedecek bir şeyi olmayan insanlardan korkun. Bu beline bomba bağlayan adamların dükkanı, eşi, işi çocuğu yok. Hiçbir şeyi olmadığı için dünyaya tutunacak bir şeyi yok beline bomba bağlıyor gidiyor sağa sola dalıyor. Şimdi size desek ki 'ya hadi gel beline bomba bağlayacağız', 'Deli misiniz dersiniz' değil mi? İşi olan adam bomba bağlar mı? Onun için terörle ilgili konuda da bizim muvaffak olacaksak bir taraftan onları eğiteceğiz."

İLK KEZ AÇIKLADI

Vali İbrahim Şahin, Bafra İlçesi'nde yaptıkları ve bugüne kadar kamuoyu ile paylaşmadıkları bir uygulamayı da şöyle anlattı:

"Bafra'da bizim ilk başladığımızda 60 civarında olan şu anda 99 kişiye çıkmış Güneydoğu'dan getirdiğimiz yavrular var. Bu çocukları hiç kimse bilmiyor. Biz gittik ailelerden çocukları aldık, başlarına birer öğretmen koyduk. Kız öğrencileri kız yurdu gibi bir yurt oluşturduk, erkek öğrencilere erkek yurduna bunların bir kısmı hafızlık yapıyor, bir kısmı imam hatibe gidiyor, bir kısmı orta okula gidiyor bir kısmı okula da gitmiyor ne istiyorlarsa onu yap diyoruz ama sadece vatanını milletini bayrağını sevdiren dersler verdiriyoruz. Gidiyor işte kapalı spor salonunda yüzüyor. Bunlar ilk geldiklerinde kollarında sarı, kırmızı, yeşil bandajlar vardı. Ben en son gittiğimde bana Türk Bayrağı hediye etti oradaki çocuğun biri. Onlar orada kalsaydı belki yarısı dağdaydı şu anda. Tabi her ilçenin, her ilin bu şekilde Güneydoğu'daki yavrulara sahip çıkması durumunda terör örgütü malzemesini yitirecek. İnsan unsuru bulamayacağı içinde bir şekilde muvaffak olamayacaklar."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında bakanlık bürokratlarından oluşturulan ekiplerle Türkiye'nin dört bir yanına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Arat, "Bu toplantıların maksadı ekonomik faaliyette son zamanlarda yaşadığımız durgunluk ve bununla birlikte işsizlik oranlarındaki artışa bir proaktif çözüm önerisi getirme çabasıydı. Ortaya konulacak teşvikleri sahanın talepleri doğrultusunda belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş toplantılardı" dedi.

FOTOĞRAFLI