Vali Şahin'den muhtarlara uyarı

Enver ALAS/İSTANBUL, ()- İSTANBUL'daki muhtarlarla gerçekleştirdiği 5'inci buluşmada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, muhtarlara güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve günübirlik evler konusunda uyarılarda bulundu; onlardan destek istedi.

Vasip Şahin, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un 8 ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Vasip Şahin, muhtarlarla yapılan toplantıları önemsediklerini belirterek, muhtarlarla olabildiğince yakın ilişkin içinde olmaya gayret ettiklerini söyledi. Şahin, muhtarlara hitaben, "Çünkü bizim mahallelere uzanan elimiz, kolumuz sizlersiniz. Bu nedenle muhtarların taleplerine, onların bildirdikleri sorunlara bir an önce çözüm bulma noktasında hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARA 'GÜVENLİK HASSASİYETİ' VURGUSU

İstanbul'da öncelikli gündemin güvenlik olduğunu vurgulayan Vali Şahin, hem asayiş hem terör açısından güvenlikte muhtarlarla yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şahin, "Muhtarlarımız, diğer kamu kurumlarına göre mahalleli olması ve orada uzun süreli yaşıyor olması nedeniyle, insanları tanıması ve oradaki hareketlilikleri takip etmek bakımından daha avantajlı. Dolayısıyla güvenlik açısından özel bir önem sarfetmemiz gerekiyor. Şu ana kadar teşekkür ediyoruz; güzel bir işbirliği örneği gösterdiniz. Bundan sonrası için de daha hassasiyetle devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

2 BİN 700 BEKÇİ İŞE ALINDI

Mahallelerde güvenliğin sağlanması açısından bekçi takviyesine devam ettiklerini kaydeden Vasip Şahin, bu kapsamda ilk grupta 700 ikinci grupta 2 bin olmak üzere toplam 2 bin 700 bekçinin işe alımının yapıldığını aktardı.

"İSTANBUL GÜVENLİ BİR ŞEHİR"

İstanbul'un gün geçtikçe daha güvenli bir şehir haline geldiğini belirten Şahin, "Bizim hep iddiamız şu; İstanbul güvenli bir şehir. En az Londra, Paris kadar ya da Tokyo, Pekin kadar güvenli bir şehir. Bu şu demek değildir; 'biz bütün suçları önledik, bütün suçluları yakaladık, bundan sonra hiçbir suç işlenmez'. Bu iddiada değiliz ama bunu başarılı bir şekilde minimize edebilmektir. İnşallah bunu sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

EĞİTİM KONUSU: "EN BÜYÜK SORUN ARSA"

Vali Şahin, konuşmasında öncelik bir konunun da eğitim olduğunu ve bu konuda da muhtarlardan özel bir destek beklediklerini açıklayarak, şunları söyledi:

"2019'a kadar ülke olarak tekli eğitim hedefini yakalayabilmemiz için İstanbul'da bugünkü mevcuda 10-11 bin derslik ilave etmemiz lazım. Bununla ilgili karşılaştığımız en büyük sorun arsa. Arsa üretme noktasında sizlerin yönlendirmesi ve destekleri çok önemli. Bu arsaları ürettiğimiz oranda biz, hızlı bir şekilde bunları yapabiliyoruz. İnşaat noktasında ödenek sıkıntısı çekmiyoruz. Eğer bunu bir an önce yaparsak bizim çocuklarımız da ikili eğitimden tekli eğitime geçmiş olur. Bugün bizim sınıf ortalamalarımız ikililer ve tekliler dahil olduğunda 30 ila 35 civarında. Biz tekli eğitime geçersek inşallah çocuklarımızla, okulda ya da okul dışında daha fazla zaman bulacağımızı ve onlarla ilgilenebileceğimizi düşünüyoruz."

"NÜFUS HAREKETLİLİĞİ YAŞANABİLİR"

Şahin, "Önümüzdeki yıl okulların kayıtları farklı bir sisteme tabi olacak. Ola ki nüfus hareketliliği yaşanabilir. Orada da sizlerden bize destek ve dikkatli bir davranış bekliyoruz. Çünkü her bir nüfus hareketi aynı zamanda yeni bir derslik ihtiyacını beraberinde getirebilir. Bir taraftan bakıyorsunuz ilçenin birinde derslik başına düşen öğrenci sayısı azalmış ama başka bir yerlerde de artmış. Yani tolere edilebilir sınırları geçmiş oluyor. Bizim ona da çok fazla meydan vermememiz lazım" diye konuştu.

GÜNÜBİRLİK EVLER

İstanbul'da bir başka dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de günübirlik evler olduğuna dikkat çeken Vasip Şahin, muhtarlardan bu hususu yakından takip etmelerini istedi. Şahin, "Nerede, hangi amaçla ev kullanılıyor. Kötü niyetli iyi niyetli bunları belki bizden daha fazla bilgiye vakıf olabilirsiniz. O bilgileri arkadaşlarımızla paylaşırsanız bunların denetimleri çok daha sağlıklı ve verimli olur" dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Vali Şahin, uyuşturucu ile mücadelede de ciddi bir gayret sarf edildiğini dile getirdi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında kamu kurumlarının sosyal ve kültürel birçok projenin yürütüldüğünü ve bu projelerde muhtarların da görev aldığını anımsatan Şahin, "Güçlü birliktelik sergilememiz lazım. Bu, hepimizin kapısının önündeki tehlike. Evet bağımlılık günden güne artıyor ama 'bununla mücadele edilemez' diye düşünürsek o gün kaybetmiş oluruz. Bununla mücadele edeceğiz ve başarıyla neticelendireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı toplantı, Vasip Şahin'in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Bu bölümde Vali Şahin, muhtarların mahallelerine ilişkin sorunlarını ve görüşlerini dinledi.

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