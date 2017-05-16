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Vali Şahin "Bilgim yok" dedi ancak işte valiliğin iptal kararları...

   Gökhan DANACI/ İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ  Belediyesi 19 Mayıs etkinlerinin valilik tarafından iptal edildiğini açıklamış, İstanbul Valisi Vasip Şahin ise "Şu an bende bilgi yok" demişti. İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş Belediyesi'ne...

Vali Şahin "Bilgim yok" dedi ancak işte valiliğin iptal kararları...

 

 Gökhan DANACI/ İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ  Belediyesi 19 Mayıs etkinlerinin valilik tarafından iptal edildiğini açıklamış, İstanbul Valisi Vasip Şahin ise "Şu an bende bilgi yok" demişti.
İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen yazılarda ise 16-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinliklerin "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildiği bildiriliyor. 
Valilikten gönderilen yazılarda bugün ve 19 Mayıs akşamı ve gecesi yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal gerekçesi, "Söz konusu talepler, ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar da dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilerek uygun görülmemiştir" şeklinde açıklanıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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