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Vali Şahin: (Beşiktaş Belediyesi'nin iptal açıklaması) Şu an bende bilgi yok

Özgür ALTUNCU -  Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edildiğini açıklamasıyla ilgili soruya,"Şu an bende bilgi yok" yanıtını verdi. İstanbul...

Vali Şahin: (Beşiktaş Belediyesi'nin iptal açıklaması) Şu an bende bilgi yok

Özgür ALTUNCU -  Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () İSTANBUL  Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edildiğini açıklamasıyla ilgili soruya,"Şu an bende bilgi yok" yanıtını verdi.
İstanbul Valisi Şahin, katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş'ta bir etkinlik vardı iptal edildi" şeklindeki soru üzerine Şahin, "Biz bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızda uygularız.  Bizim kararlaştırıp da komite olarak iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilemiyorum ancak bakarız" dedi. Gazetecilerin  'meşaleli yürüyüş' hatırlatması üzerine Şahin,  "Şu an bende bilgi yok, bakarız ona" yanıtını verdi.

(FOTOĞRAF)

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