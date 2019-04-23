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Vali koltuğuna oturan İrem, belediye başkanından park istedi

ŞIRNAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Mehmet Aktaş'ın koltuğuna oturan 8'inci sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar, belediye başkan vekiliyle görüşerek, çocuklar için park yapılmasını istedi. Şırnak'ta...

Vali koltuğuna oturan İrem, belediye başkanından park istedi
ŞIRNAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Mehmet Aktaş'ın koltuğuna oturan 8'inci sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar, belediye başkan vekiliyle görüşerek, çocuklar için park yapılmasını istedi.
Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mehmet Aktaş, koltuğunu TOKİ İlköğretim okulunun 8'inci sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar'a bıraktı. Valinin koltuğuna oturan İrem Berfin, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili Ferit Batmaz'ı telefonla arayıp, yolların yapılması için talimatta bulunarak, "Parkların çocukların fiziksel etkinliklerini artırmak için hızlıca faaliyete girmesini ve yolların daha düzgün olmasını talep ediyorum" dedi.
Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Türkiye'nin en fazla gencin yaşadığı 2'nci şehrinin Şırnak olduğunu ifade ederek, "Çocuklara ve gençlere yönelik çok fazla yapılacak iş var. Her şeyden önce eğitim kurumları, modern gelişmiş okullar yapıyoruz. Çok sayıda okul inşaatımız şu anda devam ediyor. Spor alanları yine parklar, ailelerinizle gidebileceğiniz parkların sayısını her geçen gün artırmamız lazım. O yönde de gayret ortaya koyuyoruz. Devletimizde ilimize pozitif ayrımcılık yapıyor. Devletimizin, bizlerin ve ailelerinizin en büyük amacı sizlerin daha iyi bir eğitim alıp özgüveni gelişmiş, dünyada olan biteni anlayabilen, teknolojiyi üreten ve onu kullanabilen gençler olmanız ve yetişmenizdir" dedi.

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