Vali Kaymak: Tunceli'de eğitim tek sermaye

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'deki karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Kaymak, Tunceli'deki eğitimin Türkiye standartlarının üzerinde yapıldığını belirterek, buradaki eğitimi sermaye olarak gördüğünü söyledi.

İlk ve orta dereceli okullarda tüm yurtta olduğu gibi Tunceli'de de karne heycanı yaşandı. Tunceli Munzur İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada; son üç yılda Tunceli'de eğitim alanında büyük sıçrama olduğunu söyledi. Tunceli'deki eğitimi Türkiye'deki herkesin taktir ettiğini ifade eden Vali Kaymak, şunları söyledi:

"Tunceli artık eğitim alanında Türkiye'de tanınan, bilinen ve başarısını bütün Türkiye'nin kabul etiği bir il. Tunceli'de görev yaptığım süre içinde öğrendiğim en önemli gerçek, halk burada eğitime inanılmaz önem veriyor ve eğitimi tek sermaye görüyor. TEOG sınavlarında son üç yıldır Tunceli Türkiye birincisi, bu tesadüf değil. Azim ve kararlılıktır. Devlet Tunceli'de eğitimin üst seviyeye çıkması ve kaliteli bir eğitim için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Tunceli eğitimde çok başarılı bir il, TEOG başarısının devamı için sizlerden de bu başarıların devamını bekliyorum. Devlet olarak, valilik olarak, milli eğitim olarak Tunceli'de eğitimin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız . Bu eğitim başarısına, özellikle öğretmenlerimiz, anne ve babalarımızın bizlere katkısı çok büyük. Bu eğitim başarısı topyekün bir çalışmanın sorucudur. Bu başarı devam edecek, bundan hepimiz eminiz artık. Tatilinizi iyi değerlendirin ve daha zinde bir şekilde ikinci döneme başlayın."

Eğitimin Tunceli'de çok iyi koşullarda ve sorunsuz yapıldığını belirten Vali Osman Kaymak, "Tunceli eğitimde Türkiye'de bir numara konumuna gelmiş durumda" dedi. Vali Kaymak, bunun tesadüf olmadığını kaydederken, "Bakın rakamlara; Her yıl üniversite yada TEOG sınavlarında bir önceki yıla göre daha başarılıyız. Tunceli genelinde toplam okul sayımız 125 ve toplam öğrenci sayımız ise 9 bin 308. Derslik başına 11 öğrenci düşüyor, bu durum Türkiye'nin başka bir ilinde yok ve eğitim başarısı böyle geliyor. Her şey standartların üzerinde. Bu okullarımızda toplam 962 öğretmenimiz eğitim veriyor. Dersliklerde öğrencilerimiz çok rahat ortamda, hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim görüyor, bu da başarıyı getiriyor" diye konuştu.

