Vali Kaymak: 'Kültür Sanat Başkenti Samsun' projemizi geliştiriyoruz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, gelecek yıl Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını attığı Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak, "19 Mayıs 1919’un önümüzdeki yıl 100’üncü yılı olacağı için önemli çalışmalarımız olacak. ‘Kültür Sanat Başkenti Samsun’ diye bir proje geliştiriyoruz." dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Samsun Bölge Müdürü Murat Sandıkçı ile görüşen Vali Kaymak, kent ile ilgili önemli projeler hakkında bilgi verdi.

KÜLTÜR SANAT BAŞKENTİ SAMSUN

Samsun’u kültür sanat başkenti yapmayı planladıklarını ifade eden Vali Kaymak, “19 Mayıs 1919’un önümüzdeki yıl 100’üncü yılı olacağı için önemli çalışmalarımız olacak. ‘Kültür Sanat Başkenti Samsun’ diye bir proje geliştiriyoruz. Bu projenin ön bilgisini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’a geldiğinde arz etmiştim. Bunlarla ilgili okullar, dernekler, sivil toplum kuruluşları kültür sanat ile ilgili bir takım etkinlikleri olacak. Önceki yıllarda İstanbul’da yapılmış olan, ‘Türk Dünyası Kültür Sanat Başkenti İstanbul’u Samsun diye proje geliştiriyoruz. 19 Mayıs 2019 yılında da bunu yapmayı planlıyoruz. Bu seneki 19 Mayıs’ta yine Türk Yıldızları gelecek, bir takım etkinlikler olacak ama müzik kısmı mümkün olduğu kadar olmayacak” diye konuştu.

LOJİSTİK KÖY SAMSUN İÇİN ÖNEMLİ

Samsun 2’nci İdare Mahkemesi, Tekkeköy’deki Lojistik Köy projesinde Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı imar planlarını hukuka uygun bulmayarak oy birliği ile iptal etmesini değerlendiren Vali Kaymak, “Lojistik Köy olağan işleyişi ile devam ediyor. Bütün şirketler Büyükşehir Belediyesi üzerinden gidiyor. Biz Özel İdare’nin payını kapanınca onlara verdik. Lojistik Köy ilimizin önemli bir tesisidir. Büyük bir beklenti var. Yargı da imar planı ile ilgili karar verdi. Büyükşehir Belediyesi de ona bir çıkış yolu araştırıyor” dedi.

8 BİN ÖĞRETMEN ADAYI SAMSUN’A GELİYOR

Türkiye’nin her yerinden Samsun’da mülakata katılmak üzere 8 bin öğretmen adayının gelip mülakata gireceğini belirten Vali Kaymak, “8 bin öğretmen adayımız Samsun’da gelecek ve 1 ay burada kalacaklar. Onlarla ilgili bizlerde komisyonlar kurduk. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki Daire Başkanlarının nezaretinde öğretmen adayları Samsun’a gelerek mülakata girecekler ve daha sonra da sonuçları açıklanacak. Mülakatlardan öğretmen adayları hak ettiği şekilde geçecekler” diye konuştu.

STATTA YERİNİ AL, TAKIMINA SAHİP ÇIK

Vali Kaymak, spor konusuna da değinerek, taraftarlarlardan Samsunspor'a desteklerini sürdürmelerini istedi. Samsunspor’un hafta sonu deplasmanda Eskişehirspor karşısında aldığı 5-0’lık mağlubiyete üzüldüklerini belirten Vali Kaymak, “Samsunspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyoruz. Varlık, yokluk maçımız. Biletler için de arkadaşlarımız çalışıyor. Bu takım bizim takımımız. Eskişehirspor taraftarı örneği ortada. Taraftarlarımız da Eskişehirspor taraftarından geri kalmasın. Stat da yerini al, takımına sahip çık. O gün kader günümüzdür” dedi.

Ziyarette Posta Gazetesi Karadeniz Bölge Müdürü Tuğba Göğem, Kocaeli ve Basın İlan Kurumu (BİK) İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Samsun Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay’da hazır bulundu.



FOTOĞRAFLI