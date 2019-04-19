Vali Karaloğlu: Türkiye düzensiz göçmen konusunda hedef ülke oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye genelinde düzensiz göçte son 5 yılda yüzde 357'lik artış görüldüğünü belirterek,"Türkiye önceden düzensiz göçmen konusunda geçiş ülkesiydi ama artık hedef ülke konumuna geldi" dedi.

Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Konya, Karaman Valileri ile yetkililerinin katıldığı 8'inci Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısı, Antalya'da yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, toplantıyla düzensiz göçle ilgili fotoğraf ortaya çıkaracaklarını söyledi. Son 5 yılda Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısında ciddi artış olduğunu belirten Karaloğlu, "Türkiye genelinde son 5 yılda yüzde 357'lik artış görülüyor.Türkiye'ye giren düzensiz göçmenler, daha çok kara sınırlarını kullanıyor" dedi.

'HAYATLARINI BURADA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR'

Göçmenlerin doğudan girip, batıda yakalandığını belirten Karaloğlu, "Göçmenler birçok ili geçip Akdeniz ve Ege kıyılarına ulaşıyor. Bu koordinasyon sayesinde, ülkenin batısına ulaşmadan göçmenlerin nasıl yakalanacağı konuşulacak. Düzensiz göçün sebepleri var; Bölgemizde yaşanan savaşlar, terör saldırıları ve ülkelerdeki istikrarsızlıklar. Maalesef kilometrelerce uzaktaki ülkelerin istikrarsızlığının bedelini biz ödüyoruz. Sıkıntısını biz yaşıyoruz. Türkiye önceden düzensiz göçmen konusunda geçiş ülkesiydi ama artık hedef ülke konumuna geldi. Türkiye'ye gelenlerin bir kısmı buradan başka bir yere gitmek için değil, hayatını devam ettirmek için geliyor" diye konuştu.

TEDBİRLER KONUŞULACAK

Düzensiz göçmen meselesinin önemli bir güvenlik problemi olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, göçmen kaçakçılarının ise genellikle narkotik ve terör suçlarına karışan kişiler olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Bunlar birbirini destekleyen suçlar. Aynı zamanda göçmen kaçakçılığının, terör ve diğer suçları da teşvik eden boyutu var. Bu yüzden mücadele etmemiz gerekiyor. Kendi bölgelerimizde düzensiz göçmen konusunda oturup, alacağımız tedbirleri konuşacağız" dedi.

Vali Karaloğlu, koordinasyon toplantısını İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 6 ayda bir yapacaklarını kaydetti.

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