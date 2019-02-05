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Vali Karaloğlu: Seçim günü elektrik- trafo mazereti oluşmasın

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart'taki seçimde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık, belediye meclis üyeliği ile ihtiyar heyeti gibi kullanılacak oy çeşidinin fazla olduğuna dikkat çekerek,...

Vali Karaloğlu: Seçim günü elektrik- trafo mazereti oluşmasın

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 31 Mart'taki seçimde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık, belediye meclis üyeliği ile ihtiyar heyeti gibi kullanılacak oy çeşidinin fazla olduğuna dikkat çekerek, kaymakamları uyardı. Karaloğlu, "Kaymakamlar, sandık çevreleri elektrik ihtiyaçlarını veya jeneratörleri mutlaka gözden geçirsin. O gün hiçbir sandık çevresinde 'Elektrik kesildi', 'Trafoya bilmem ne girdi' mazereti oluşmasın" dedi.
Antalya Valisi Karaloğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, il ve ilçe emniyet ve jandarma komutanlığı müdür ile amirlerinin katılımıyla 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimle ilgili 'Seçim Güvenliği Toplantısı' gerçekleştirildi. Antalya Kültür Sanat Konferans Salonu'ndaki toplantıda Vali Karaloğlu, adaylara özellikle çevre ve gürültü kirliliği uyarılarında bulundu. Karaloğlu, 31 Mart seçiminde, Antalya'daki 5 bin 428 sandıkta 1 milyon 707 bin 819 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.
Bu seçimde büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları, muhtarlık, belediye meclis üyeliği ile ihtiyar heyeti gibi kullanılacak oy çeşidinin fazla olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, oy sayım işleminin uzayabileceğini kaydetti. Karanlığa kalma durumları için kaymakamları uyaran Karaloğlu, "Sandık çevrelerinin aydınlatılması problemleri doğabilir. Kaymakamlar, sandık çevreleri elektrik ihtiyaçlarını veya jeneratörleri mutlaka gözden geçirsin. O gün hiçbir sandık çevresinde 'Elektrik kesildi', 'Trafoya bilmem ne girdi' mazereti oluşmasın" diye konuştu.
Oylar sayıldıktan sonra sandıkların güvenle il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılmasının da önemini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Sandıklar sayıldı, mühürlendi; sağlıklı bir şekilde ilçe seçim kurullarına ulaştırılıncaya kadar arkadaşların süreci takip etmeleri gerekiyor. Kaymakam arkadaşların son sandık sağlıklı bir şekilde seçim kuruluna teslim edilmeden görev yerlerini terk etmemesi gerekiyor" dedi.

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