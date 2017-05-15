Vali Karaloğlu, olay Çin paylaşımını sildi (3)

SELÇUKLU AV KÖŞKÜ’NDE SELAM VERDİ
Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği ve twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla ilgi gören Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bugün Kemer İlçesi ziyaretinde Selçuklu Av Köşkü’nü gezdi. Köşkün çatısından inişte Vali Karaloğlu, Çin’dekinin benzeri selam verdi. Vali Karaloğlu, “Çin’de de bu selamı vermiştim, şimdi de Selçuklu Av Köşkü’nde veriyorum” dedi.
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()
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