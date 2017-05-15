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Vali Karaloğlu, olay Çin paylaşımını sildi (2)

KARALOĞLU: BU BİR ESPRİYDİ Antalya Valisi Münir Karaloğlu, twitterdeki Çin paylaşımıyla ilgili olarak, 'na şunları söyledi: "İnstagram köşesi diye bir şey var. Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış...

Vali Karaloğlu, olay Çin paylaşımını sildi (2)

KARALOĞLU: BU BİR ESPRİYDİ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, twitterdeki Çin paylaşımıyla ilgili olarak, 'na şunları söyledi:
"İnstagram köşesi diye bir şey var. Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim hesabımda paylaştım. Milyonlarca insan aynı şeyi her gün yapıyor. Hayatımız renkleniyor. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Öncelikle duruma olumlu yaklaşanlara teşekkür ediyorun. Lakin gerçek kimliğini saklayarak ipe sapa gelmez yorumlarla hoş bir anı fotoğrafına karanlık ve kir bulaştıranları kınıyorum. Sosyal medyayı kirleten bu hesaplar insani olanı tahrip ediyorlar. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım."

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