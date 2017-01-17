Vali Karaloğlu: FETÖ ilk zararını Van'da gazetecilere verdi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Van depremi sonrasında ilde gazetecilere ev yapma projesi için çalıştıkları sırada Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu'nun kendisini gazetecilere rüşvet vermekle suçladığını belirterek, “Emre Uslu denen ahlaksız 'Sen depremde ne yaptın ki gazetecilere rüşvet veriyorsun' diyerek savaş başlatmıştı. FETÖ'nün memleketteki ilk zararı Van'daki gazetecilere olmuştur" dedi

Vali Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nde yer alan Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, cemiyette yer alan Basın Müzesi'ni Karaloğlu'na gezdirdi. Vali Karaloğlu cemiyete ilk kez geldiğini, ancak cemiyeti iş ortağı olarak gördüklerini söyledi. 2017'nin 2016'ya göre daha huzurlu yıl olması temennisinde bulunan Karaloğlu, yeni yılın yeni ümitlerin oluştuğu bir yıl olmasını istedi. Antalya'da ana taşıyıcı sektörün turizm olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Antalya ülke turizminin yüzde 60'ını taşıyan şehir. İspanya'dan daha fazla yatak kapasitesine sahip. Geçen yıl turizmdeki en büyük sorun Rusya ile yaşanan uçak kriziydi. Bu sorunun sebebi Antalya değildi, ama uçak adeta Antalya'ya düştü. Sonuçları bakımından en fazla etkilenen il Antalya oldu. Ağustos ayı itibariyle Rusya ile ilişkilerin düzelmesiyle turizm tekrar hareketlendi. 2017'deki hedeflerimizden biri kaybettiğimiz Rus pazarını tekrar kazanmak. Batı Avrupa pazarı ile de sorun oldu. Bu sorunların temelinde farklı siyasi gerekçeler var. Ellerimiz bağlı duracak değiliz. Birçok kurum hiç hak etmediğimiz algıyı düzeltmek için gayret gösteriyor."

ANTALYA ŞEMSİYESİYLE TANITIM

Uluslararası fuarlarda Antalya'yı farklı konumlandıracaklarını belirten Vali Karaloğlu, Antalya'yı şemsiye marka olarak kullanmayı hedeflediklerini söyledi. Küçük tanıtımlardan ziyade büyük Antalya şemsiyesiyle fuarlara katılacaklarını vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki günlerde sektörle büyük bir toplantı yapacağız. Antalya'dan fuarlara katılanların envanterini toparlıyoruz. Uluslararası tanıtım stratejisini bu yeni anlayış üzerinden yapacağız. Biz muhataplarımıza Antalya ve Türkiye'nin değişmediğini anlatacağız. 'Aynı huzur içinde tatil yapabilirsiniz' diyeceğiz. Antalya Türkiye'nin vitrin şehridir. Her şeyde birinci olması beni mutlu eder."

FETÖ'NÜN İLK ZARARI GAZETECİLERE

AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin, yeni yılda gazetecilerin ev sahibi olması için çalışma yaptıklarını belirtmesi üzerine Vali Münir Karaloğlu, bu konudaki bir anısını anlattı. Van'da yaşanan deprem sırasında ilin valisi olduğunu hatırlatan Karaloğlu, gazetecilerin ev sahibi olması için kendilerine müracaat ettiğini söyledi. Bu konuda hükümetle görüştükten sonra bir çalışma yaptıklarını anlatan Karaloğlu, o dönem Taraf Gazetesi'nde köşe yazarı olan Emre Uslu'nun aleyhinde kampanya başlattığını aktardı. Uslu'nun kendisini gazetecilere rüşvet vermekle suçladığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Van'da asgari ücretle çalışan çok arkadaşımız vardı. Cemiyet bize müracaat etmişti. Herkese yaptığımız konutları onlara da yapacaktık. Kimseye ücretsiz vermeyecektik, onlar da ücretini ödeyecekti. Bu çalışmaları yaparken Emre Uslu denen ahlaksız twitter üzerinden bana savaş başlattı. 'Sen depremde ne yaptın ki gazetecilere rüşvet veriyorsun' dedi. 'Vali gazetecilere rüşvet veriyor' noktasına geldi ve biz o işten vazgeçtik. Bir sürü ihtiyaç sahibi arkadaş halen evsiz. FETÖ'nün memleketteki ilk zararı Van'daki gazetecilere olmuştur."

SAHTE KÜLÇE ALTINLARIN YARARI

Yakın zamanda Kemer'de bulunan sahte külçe altınlarla ilgili son gelişmeleri aktaran Vali Karaloğlu, sahte altınlar için aranan bir FETÖ üyesinin bu sayede yakalandığını dile getirdi. Sahte altınların böyle bir fayda sağladığını anlatan Karaloğlu, “Bu kişi sahte altınlar konusunda ifade vermeye gelince arandığı ortaya çıktı. ByLock kullandığı ortaya çıkınca da tutuklandı" dedi.

HALEN ORADA ALTIN OLDUĞUNU İDDİA EDENLER VAR

Karaloğlu, her coğrafyada define avcılığının yer bulduğunu, bu konuda istismar ve dolandırıcılığın çokça yapıldığını söyledi. Profesyonelce bir dolandırıcılık konusu yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Altınlar görüntüde pırıl pırıl parlıyordu. Güvenlik toplantısında arkadaşlara, bunun ne zaman konduğunu sordum. Bunun 100 yıllık altınlar olduğunu söyleyenler oldu. 100 yıllık altının böyle parlamayacağını söyledim. Sahtekarlık olduğunu söyledim ve öyle olduğu ortaya çıktı. Ama halen Antalya esnafından benden bu konuda randevu almak isteyenler var. Biliyorum ki adam gelse burada altın var diye diretecektir. Kendini inandırmış insanlar var."

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