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Vali Kamçı, şehit ailelerine bilgisayar hediye etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi Projesi kapsamında düzenlenen şehit yakınlarına bilgisayar dağıtımı programına katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü...

Vali Kamçı, şehit ailelerine bilgisayar hediye etti

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi Projesi kapsamında düzenlenen şehit yakınlarına bilgisayar dağıtımı programına katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nevzat Özer, Halkbank Bölge Müdürü Süleyman Kayan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Vali Kamçı, vatan ve milletin bekası ve güvenliği için aziz canını feda etmiş şehitlerin, bıraktığı en değerli emanetin, onların değerli aileleri ve çok kıymetli evlatları olduğunu söyledi. Devlet ve millet olarak, şehit yakınları ve çocuklarının, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, maddi ve manevi her türlü yanlarında olacaklarını belirten Vali Kamçı, ''Bugün de Halk Bankamızın desteğiyle, sizlere dizüstü bilgisayar dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi” projesi kapsamında gerçekleşen bu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve destek olanlara huzurlarınızda teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Konuşmasının ardından, şehitlerin aileleri ve yakınları ile ilgilenen, sohbet eden Vali Kamçı, 16 dizüstü bilgisayarı şehit ailelerine ve yakınlarına hediye etti. 

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