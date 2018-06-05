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Vali Kaldırım, mayın patlamasında yaralanan astsubayı ziyaret etti

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli'de 3 gün önce bastığı mayının patlaması sonucu yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan gazi Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i ziyaret etti. Vali Çetin Oktay...

Vali Kaldırım, mayın patlamasında yaralanan astsubayı ziyaret etti
ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli'de 3 gün önce bastığı mayının patlaması sonucu yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan gazi Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i ziyaret etti.
Vali Çetin Oktay Kaldırım ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli'de 2 Haziran 2018 günü mayına basması sonucu yaralanan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında yaralı askerin, anne ve babasıyla yakından ilgilenen Vali Kaldırım, "Bu talihsiz olayın geliştiği ilk andan itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek Mustafa astsubayımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Şükür ki Allah onu bizlere, ailesine ve milletine bağışladı ve sağlığı yerinde. Temmuz ayında Mustafa astsubayımızın düğünü olduğunu öğrendik. İnşallah bizlerde kardeşimizin düğününe iştirak etmeye çalışacağız. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi. 

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