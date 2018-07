Vali, JÖH timleri için mangalın başına geçti

İSTANBUL'da faaliyet gösteren bir lokanta, Tuncel'de, terörle mücadelede ön saflarda etkin mücadele veren Jandarma Özel Harekat timleri için özel olarak et ve köfte gönderdi. Düzenlenen etkinlikte mangalın başına geçen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, pişirdiği etleri JÖH timlerine ikram etti.​İstanbul'da faaliyet gösteren ünlü bir et lokantası, Jandarma Bölge Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli JÖH timleri için et ve köfte gönderdi. Gönderilen etler, düzenlenen etkinlikle Jandarma Özel Harekat'ta görevli askerlere mangal yapılarak ikram edildi. Etkinliğe Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ile Jandarma Özel Harekat'ta görevli askerler katıldı.Etkinlikte mangal başına geçen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, pişirdiği et ve köfteleri, güvenlik güçlerine ikram etti.​Etkinlikte konuşan Vali Sonel, "Buranın huzur şehri olması için kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle öğle yemeğinde beraber olalım istedik. Onlar için ne yapsak azdır. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

FOTOĞRAFLI