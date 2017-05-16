Vali Işın atanan öğretmenlere: Siz yetiştirirseniz kimse eline silah almaz

AĞRI Valisi ve Belediye Başkan Vekili Musa Işın, kente atanan 206 aday öğretmeni makamında kabul ederek, "Siz yetiştirirseniz kimse eline silah almaz, siz yetiştirirseniz kimse bomba koymaz arabaların altına" dedi.Makamında kabul ettiği öğretmenlerle daha sonra Kültür Merkezinde bir lokantada verilen yemekte bir araya gelen Vali Musa Işın, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu hatırlattı. Öğretmen atamalarının zorlu bir sürecin ardından tamamlandığına işaret eden Vali Musa Işın, günümüzde batıda ve orta Anadolu'da hizmet etmenin kolay olduğunu belirtti. Doğu ile batı arasında sorumluluk açısından çok büyük bir farkın var olduğuna dikkati çeken Musa Işın, şunları söyledi:"Biz bu ülkenin aziz bir vatandaşı olarak memleketimizin bu köşesinde hizmet etmemiz gereken, çocuklarımızı kendi değerlerimize göre yetiştirmemiz gereken bu ilde görev yapıyorsak, bu görev değerlidir, kutsaldır, bir o kadar da hayırlıdır. Sözleşmeli öğretmen sistemine geçmenin iki nedeni var. Birinci nedeni, buraya gelen öğretmen arkadaşlarımız 14 ay kalıyorlardı, verimli olmadan gidiyorlardı, ne öğretmen öğrenciyi ne de öğrenci öğretmeni tanıyordu. Burası bir geçiş köprüsü olarak değerlendiriliyordu. Hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız bu yanlışı gördü ve düzeltti. İkinci nedeni şu: Bu bölgenin hassas bir bölge olduğunu ülkemiz için önemli olduğunu, ülkenin bütünlüğü açısından önemli olduğunu söyledik. Biz okulumuzda öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, din sevgisini, İslam sevgisini ve gelenek göreneklerimizi öğreteceğiz. Bunu yapmadığımız takdirde yarın İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de bir bomba bizi bulabilir, bunu böyle değerlendirelim. Sizin elinizden geçecek hiçbir öğrenci bu vatana ihanet içinde olmamalıdır. Bunun böyle bir vebali vardır."Polis ve askerlerin çok daha zor koşullarda 5 ile 6 yıl mecburi hizmet yaptıklarını hatırlatan Vali Musa Işın, "Sınır boylarında, eksi 35 derecede canlarını terör örgütünün, hainlerin kurşunlarına siper ederek bizim için nöbet tutuyorlar, ücret alıyorlar. Burada 'dağa terörist gitmesin' diye çocuklarımızı değerlerimize göre yetiştireceğiz. Sizin en az bir asker, polis kadar sorumluluğunuz var. İstirham ediyorum sizden, memleketimizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, insanlarımız ölmesin istiyoruz. Bize matematikten önce, fizikten önce, kimyadan, biyolojiden önce bu ülkeye sadakat gerektirir şekilde hareket etmemiz lazım. Önce ülkemize sadakat öğrenmemiz lazım. Siz yetiştirirseniz kimse eline silah almaz, siz yetiştirirseniz kimse bomba koymaz arabaların altına. Siz yetiştirirseniz kimse kalabalık şehirlerde kendini infilak ederek onlarca masumun ölümüne sebep olmaz. Siz yetiştirirseniz kimse bu memleketten hain çıkmaz, hırsız çıkmaz, uğursuz çıkmaz"diye konuştu.

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