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Vali Hüseyin Aksoy: Gençler terörden uzak dursun diye 33 spor tesisi yaptık

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi spor kompleksinde yaptığı incelemede, 3.5 milyon liraya malolan 33 spor tesisinin Diyarbakır'da hizmete girdiğini belirterek, "Özellikle...

Vali Hüseyin Aksoy: Gençler terörden uzak dursun diye 33 spor tesisi yaptık

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, Sezai Karakoç Anadolu Lisesi spor kompleksinde yaptığı incelemede, 3.5 milyon liraya malolan 33 spor tesisinin Diyarbakır'da hizmete girdiğini belirterek, "Özellikle gençlerimizin spora ilgi duyması, terörden ve olumsuz ortamlardan uzak kalmaları adına bu sahaların yapımını önemsiyoruz" dedi.
Vali Hüseyin Aksoy ve Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel ile birlikte merkez Yenişehir İlçesi Süleyman Demirel Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Anadolu Lisesi spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Kompleksi gezerek öğretmenlerden bilgi alan Vali Aksoy, öğrencilerle de sohbet etti. Kalkınma Bakanlığı tarafından Diyarbakır genelinde 33 ayrı spor tesisinin yapıldığını belirten Vali Aksoy şunları söyledi:
"Özellikle gençlerimizin sporla ilgi duyması, terörden ve olumsuz ortamlardan uzak kalmaları adına bu sahaların yapımını önemsiyoruz. Halı saha, voleybol sahası, tenis kortu gibi farklı noktalarda bu spor tesislerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3.5 milyonluk bir kaynağı bu amaçla kullandık. Gençlerimizin istifadesine sunduk. Bunun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ilimizde birçok spor tesisinin yapımı ve onarılması adına da kaynaklar aktarıldı. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerin yenilenmesi ve okullarımızda spor salonlarının yenilenmesi bakımından 16 milyonluk bir kaynak Diyarbakır Valiliği emrine gönderildi. Ve bu kaynaklarla spor tesislerimizi onardık, yeni spor tesisleri yaptık. Bunların hepsi Diyarbakır'da gençlerimizin spor yapmalarına, daha iyi bir ortam hazırlamak için gerçekleştirilen çalışmalar." 
Konuşmasının ardından Vali Aksoy, öğrencilerle kısa süreli futbol oynadı.
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