Vali Güzeloğlu: Geçmişte o yaşananları unutarak barışmayı deneyelim 

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - KURBAN Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu bayram küslerin, kırgınların buluşmasına ve barışmasına vesile olsun. Geçmişte o yaşananları unutarak barışmayı deneyelim ve biz onları geride bırakalım" diye konuştu.

Diyarbakır Valiliği'nce Kurban Bayramı kutlamaları etkinliği kentteki kamu, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Karayolları 9'uncu Bölge Müdürülüğü Sosyal Tesisleri'nde Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun ev sahipliği yaptığı programa AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcı Kamil Erkut Güre yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Güzeloğlu, bu bayramın kardeşlik, dostluk ve güzellikler getirmesin dileyerek şöyle dedi:

"Hepimiz için istediğimiz manada bir bayram günü olmasını diliyorum. Bugün Diyarbakır'ın her köşesinde bu coşkuyu, mutluluğu, kaynaşmayı ve kardeşliği hissediyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek her günümüz bu bayram coşkusuyla daha güzel olacak. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğmiz daim olacaktır. Bu bayram, küslerin, kırgınların buluşmasına ve barışmasına vesile olsun. Geçmişte o yaşananları unutarak barışmayı deneyelim ve biz onları geride bırakılım."

FOTOĞRAFLI

