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Vali Güzeloğlu: Diyarbakır surları 13 milyon 500 bin lira bütçeyle onarılacak

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 5 bin yıllık tarihi surların onarımı için 13 milyon 500 bin lira harcanacağını söyledi. Güzeloğlu, "Surların çok önemli ve değerli bu görüntüsünü, gece...

GENEL 19.12.2019, 15:06
DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 5 bin yıllık tarihi surların onarımı için 13 milyon 500 bin lira harcanacağını söyledi. Güzeloğlu, "Surların çok önemli ve değerli bu görüntüsünü, gece de kente değer katacak, çok ileri teknolojiyle hava ve iklim şartlarına uyumlu olarak değişebilecek ışıklandırma sistemiyle buluşturuyoruz" dedi. 

Diyarbakır'da, Hurriler döneminde inşa edildiği bilinen, 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi surlar, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan bugüne kadar gelen, dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Surlarda oluşan kısmi tahribatın giderilmesi ve yeni görünümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, surların oranımı için 13 milyon 500 bin lira bütçe ayırdıklarını belirtip, 2020 yılının ilk çeyreğinde onarım çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

'SURLAR, KORUMA ALTINDA'

Diyarbakır surlarının, dünya kültür mirası olduğunu kaydeden Vali Güzeloğlu, "5 bin metreyi aşan, 82 burçla bütünleşik çok muhteşem yapı. Hemen yanında yine UNESCO kültür mirası olan Hevsel Bahçeleri var. Her ikisinin Diyarbakır'ın tüm değerleri ile birlikte korunması, temel önceliğimizdir. Bu anlamda yapılan çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a olan özel ilgi ve desteğiyle çok hızlı devam ediyor. PKK ve terör örgütünün hendek olaylarından sonra Sur ilçesinin yeniden ihya ve inşasında tahrip olan Diyarbakır, bütün değerleri gibi surları da çok güçlü bir koruma altında. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini devraldıktan sonra bütün bu yapıların korunması ve çok hızlı bir şekilde hem kazandırılması hem de geleceğe aktarılması noktasında yoğun çaba sergiliyoruz. İlk etapta büyükşehir belediyemizin sağladığı kaynakta 13 milyon 500 bin liralık bütçeyle önümüzdeki günlerde surların bakım ve onarım gerektiren alanlarında hemen müdahale edeceğiz" diye konuştu. 

'2020'NİN İLK YARISINDA TAMAMLANMASINI HEDEFLİYORUZ'

Vali Güzeloğlu, onarım çalışmalarının ardından Diyarbakır surlarının görünümünde önemli değişiklik olacağını belirterek, şunları söyledi:

"İlk etapta 6 büyük burcumuz var; Keçi Burcu ve Ulu Beden Burcu ve diğer sembol burçlarımız. Çevresiyle birlikte bütünleşik çalışma olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da bu anlamda katkısı olacak. Bakanlık 2020'de bütçe desteği sunacak. Onu da eklediğimiz zaman gerçekten beklentileri karşılayacak ve surların ömrünü belki de hep uzatacak süreci gerçekleştirmiş olacağız. Burada şunun altını çizmek istiyorum; korumak, sadece yapısal anlamda fiziksel yapıların korunmasını kapsamıyor bizim bakış açımızda. Bunların kazanılmasını, fonksiyonel anlamda kullanılmasını özellikle kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını da içeriyor. Bu perspektifte her burcun bir galeri, bir sanat müzik kültür etkinliğine konu edilmesi, belki bununla birlikte kent hayatına dokunan beklentileri karşılayan bir buluşma ortamları haline dönüştürülmesi projemiz var. Surların bütünlüğü içinde bahsetmem gereken bir diğer çalışmamız da surların ışıklandırılması ve peyzaj düzenlemeleri. Surların gerçekten çok önemli ve değerli bu görüntüsünü, gece de kente değer katacak çok ileri teknolojiyle hava ve iklim şartlarına uyumlu olarak değişebilecek ışıklandırma sistemiyle buluşturuyoruz. İnanıyorum ki çok uzun ve köklü olan bu yapılar, bu ışıklandırmayla Diyarbakır'a ve tüm dünyaya adeta çerçeve çizecek güzellik oluşturacak. Peyzaj tanımlamaları ile birlikte 2020'nin ilk yarısında bütün bunların tamamlanmasını hedefliyoruz." 
 

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