Vali Güzeloğlu'dan şehit ailesine taziye ziyareti

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice İlçesi'ne bağlı Saydamlı Köyü'nde PKK'lı teröristler tarafından dün gece şehit edilen bekçinin kardeşi Ramazan Malu'nın ailesine bugün taziye ziyaretinde bulundu.Lice İlçesi Saydamlı Mahallesi Dokuzkat Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan Ramazan Mula'nın ailesine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu. Sivil şehit Ramazan Mula'nın ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler okunan duaların ardından taziye evinden ayrıldı.

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