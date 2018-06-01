Vali Doğanay'dan engelli 3 kız kardeşe ziyaret ve iş sözü

ARTVİN Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, kas hastası ve yürüme engelli 3 kız kardeşi evinde ziyaret etti. Vali Doğanay, ailenin üniversite mezunu en büyük kızı Büşra Çelik’e iş talebi için söz verdi.​Artvin Valisi Ömer Doğanay ile eşi Esma Doğanay, Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürüme engelli 3 kız kardeşi, Hopa ilçesi Sugören köyü Zennat Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.Vali Doğanay, kas hastası kardeşyer, Büşra (28), Kübra (24) ve Şükriye Çelik (15) ile yakından ilgilendi, anne ve babaları Zübeyha ve İsrafil Çelik çiftiyle sohbet etti. Vali Doğanay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden aile, 2015 yılındaki sel ve heyelanda evlerinin hasar gördüğünü anlattı. Artvin Valiliği olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirten Vali Doğanay, "Devlet olarak tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz” dedi.Vali Ömer Doğanay ailenin engelli kızlarının en büyüğü olan Büşra Çelik’in işe yerleştirme talebi üzerine, İş-Kur Müdürü’nü arayarak yardımcı olunması konusunda talimat verdi.İzmit depremin ardından memleketi Artvin’e göç ettiğini belirten İsrafil Çelik, “Büyük kızım yaklaşık 4 ay önce Artvin Valimiz ile görüşmek için telefonla randevu istedi. Talebimiz hemen karşılandı ve valimiz bizleri makamında kabul etti. Bizlerle çok sıcak karşıladı ve sorunlarımızla yakında ilgilenerek çözüme kavuşturdu. Valimiz bizleri evimizde ziyaret edeceğinin sözünü vermişti. Bugün de çat kapı yaparak evimizde değerli eşiyle birlikte ziyaret etti. Ailece çok mutlu olduk” diye konuştu.Vali Doğanay'ın eşi Esma Doğanay engelli kız kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.

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