Vali Doğan: Bakan Arslan'ı diplomayı unutması buraya taşıdı

KARS, () - KARS Valisi Rahmi Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Başbakan Binali Yıldırım ile tanışması ve ardından bakanlığa kadar yükselmesinde unuttuğu diploma sayesinde olduğunu söyledi.

Vali Rahmi Doğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileriyle Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda bir araya geldi. 'Zoru Başaranlar' söyleşisinde Vali Rahmi Doğan, eğitimin, gayretli çalışmanın, azmin, dil öğrenmenin önemine işaret etti. İnsan hayatına farklı pencereler açıldığına dikkat çeken Vali Doğan, Bakan Arslan’ın hayatında dönüm noktası olan ‘diploma’ anısını öğrencilerle paylaştı. Vali Doğan, Bakan Arslan ile bir program için Kağızman’a gittiklerinde araçta sohbet ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bakanımızla arabada giderken, ‘Benim için hayatımın dönüm noktası olan bir anım var’ dedi. Kağızman’da zor şartlarda okumuş birisi. Eskiden üniversite sınavları merkezi sistemle olmuyordu. Sınava giriyor, puan alıyorsunuz, o puanla gidip farklı fakültelere başvuruyorsunuz. Fakülteler puan durumuna göre başvuranları sıralıyor. Kazanıyorsanız, siz de gidip o fakülteye kayıt yaptırıyorsunuz. Bakan gelişmeleri şöyle anlattı: ‘Ben o zaman ilkokul, ortaokul öğretmenliğini kazanacak puan elde ettim. O hevesle Ankara’ya Gazi Eğitim Fakültesi’ne kayıt yaptırmak için bütün evraklarımı topladım Ankara’ya gittim. Orada bir evde kalıyordum. Kayıttan bir gün önce Perşembe günü Gazi’ye gittiğimde o zaman sağ-sol olayları, kavga-gürültü vardı. Neyse ki o arada bir masa buldum. Evrakları istediler, evrakları çıkardım verdim. Evrakların hepsine baktılar, baktılar diplomam yok. Diplomayı Kağızman’da unutmuşum. Hemen Kağızman’ı aradım ve bir otobüsle göndermelerini istedim. Ancak diploma yetişmediği için kayıt yaptıramadam. Ben ertesi yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik bölümünü kazandım.' Bakan Ahmat Arslan'ın diplomasını unutması, bir sene bekleyip farklı bir fükelteye gitmiş olması, onu farklı bir yere götürüyor. Niye farklı bir yere götürüyor? İşte o fakültede Başbakanımız Binalı Yıldırım ile irtibat kuruyor. İkisi de aynı limanda mühendis olarak çalışıyorlar. İşte o mühendis olarak çalışan iki arkadaştan biri başbakan oluyor sizi de alıp bir yere kadar taşıyor."

Bakan Arslan'ın yaşadığı olaydan yola çıkan Vali Doğan, “Dolayısıyla hayatınızın bu kesitlerinde bir takım dönüm noktaları olacak. Bazen insan bunu farkına varmadan ya da ‘keşke şöyle olsa’ da diyebiliyorsunuz. Ama 3-5 yıl sonra 10-15 yıl sonra bakıyorsunuz ki kader çizgisi sizi oradan döndürmüş, başka bir tarafa doğru sürüklemiş. Yanında oturduğunuz arkadaşınızın farklı yerlerde bulunabileceğini unutmayın. O yüzden dostluklarınıza, arkadaşlıklarınıza sahip çıkın. Bu da çok önemli bir haslettir. Çünkü arkadaşlarınızla, dostlarınızla toplum içinde birlikte yaşıyorsunuz. Hayat ilerledikçe herkes bir tarafa dağılacak, herkes bir meslek sahibi olacak" diye konuştu.

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