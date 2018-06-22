Vali Çınar: PKK ve onu savunanlarla barış asla olmayacaktır

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Türkiye'de terörün büyük bir baş belası olduğunu söyleyerek, "PKK ve onu destekleyen herkes vatan hainidir, katildir, şerefsizdir. Hiçbir zaman barış olmayacak onlarla. Hiçbir zaman PKK ve onu savunanlarla barış asla olmayacaktır, bu mümkün olmayacaktır" dedi.

Zonguldak Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen imar barışı bilgilendirme toplantısına Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Çevre ve Şehircilik Müdürü Pelin Ayşe Yağız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Vali Ahmet Çınar, toplantıda yaptığı konuşmada, 13 milyon yapının imar ve iskan sorununun çözülmesi konusunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'de çok büyük değişimler ve devrimlerin olduğunu söyleyen Vali Çınar, eski Türkiye'nin fakir ve borç batağı altında her şeyi ithal eden bir durumda olduğunu ifade ederek, "Eski devlet anlayışı hastalıklı bir anlayıştı. Kim ne kadar yer bulduysa, koltuk bulduysa hava atardı. Bu bir kötülükten dolayı değil, kendini orada tatmin ediyor. Hastalıklı, geri kalmış bir anlayış vardı. Jandarmanın, polisin tavrı ayrı. Bir devlet düşünün; Süleyman Demirel hapis yatmış, Adnan Menderes idam edilmiş, Ecevit hapis yatmış, Türkeş hapis yatmış, Tayyip Erdoğan hapis yatmış. Yazarlar, artistler hapis yatmış. Tuttuğunu içeri atma hastalığı nedir? Bütün bunları hesapladığınız zaman ortaya çok geri kalmış bir devletlik çıkıyor. Böyle slogan ve statükolarla vatandaşa eziyet eden bir anlayış vardı. Anlayacağınız; hastalıklı, paranoyalı, korkularla dolu, ne yaptığını bilmeyen edepsiz bir anlayış vardı. Makamlar hava atma yeri değil, hizmet etme yeridir en küçük memurundan en tepedeki yöneticiye kadar. Buralar vatandaş, millete hizmet noktalarıdır. Hizmet ettikçe yücelir, yükseliriz. Hava attıkça alçalırız. Esas olan hizmet etmektir. Hizmetkâr olmak esastır. Bunlar laf olsun diye söylenen sözler değildir. Hizmet edebiliyorsak kıymetliyiz" diye konuştu.

'KATİLLE, NAMUSUZLA BARIŞ OLMAZ'

Vali Çınar, Türkiye'de terörün büyük bir baş belası olduğunu, destekleyenlerin de aynı şekilde vatan haini olduğunu söyledi. Çınar, şunları kaydetti:

"PKK ve onu destekleyen herkes vatan hainidir, katildir, şerefsizdir. Burada hiçbir zaman barış olmayacak onlarla. Bunu net söylüyorum. Hiçbir zaman PKK ve onu savunanlarla barış asla olmayacaktır, bu mümkün olmayacaktır. Onlarla yürürsek terör asla bitmeyecektir. Onlar hastadır, hastalıklıdır, düşmandır. Bunu üstüne basa basa net söylüyorum. Hiçbir zaman bunlarla barışa oturmamak gerek. Nerede terör, vatan haini varsa, nefes aldırmayacaksın. Katille, namussuzla barış olmaz. Onları sadece cezalandırmak gerekir. Net söylüyorum. Terörün beli kırıldı, sona gelindi. Oradaki Kürtler, iyi adamlar. Kürtler bayrağı seven insanlar, meydana çıkıp bayrakla yürüyüş yapan insanlar. Hakikaten bedel ödeyen insanlar. Çok takdir de ediyorum. Tahminimizden hepimiz kadar vatanperver insanlar. Numaradan fitne fesada sürükleyen işler yok. Geleceğimiz çok güzel olacak."

'BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE UYANIK OLALIM'

Terörün yoğun olduğu bölgelerde 7 yıl görev yaptığını söyleyen Vali Ahmet Çınar, şöyle konuştu:

"Hem silahlı güçle, terör örgütleriyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar hem de finans yönüyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Çanakkale ruhuyla tarihin en kritik dönemini yaşıyoruz. Birlik olursak önümüzdeki birkaç badireyi atlatırsak Türkiye'yi daha kimse tutmaz. Artık Antarktika'da buzullarda bir çalışma grubu oluşturup, devletimiz oraya insanlar gönderiyor. Hani o Mars, uydu işleri var ya Bülent Ecevit Üniversitesi NASA'da dünya ikincisi oldu. Bir telsizimiz olmazdı o cephe ortamında. Bugün Aselsan en kralını da yapıyor, yazılımların da en kralını yapıyor. Milli gemimiz de üretiliyor. 600 milyon dolara mal olan bir gemi şimdi bize 200 milyon dolara mal oluyor. İHA'lar falan hep biliyorsunuz 10 liralık işi bin liraya yapıp, bize kazık atıyorlar. Şimdi dünyanın en iyisini üretiyoruz. Biz kendimize geldik. Eskiden biz yapamayız, Avrupalı yapardı. Şimdi en büyük biziz, tek birlik ve beraberlik içinde uyanık olalım."



FOTOĞRAFLI