Vali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev’den FETÖ ile mücadele desteği istedi

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, kendisini ziyaret eden Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’den özellikle FETÖ/PDY üyeleriyle mücadele konusunda destek istedi. Büyükelçi Ömüraliyev ise iki ülkenin kardeş olduğunu ifade ederek, “Ekonomik, sosyal hepsinde bizde hiç sorun yok. Biz kardeş, arkadaşız” ifadelerini kullandı.Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Ömüraliyev, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Eskişehir Valisi Çakacak, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisinin temelinin çok eskilere dayandığını söyledi.Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’den başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda destek isteyen Vali Çakacak, “Ata yurdumuz Türkistan’daki kardeş ülkelerimiz olması dolayısıyla kalplerimiz bir ve beraber atmaktadır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kırgızistan’ın gelişmesinden, büyümesinden, refah içinde olmasından yanayız. Her platformda destekliyoruz. Desteklemeye de devam ediyoruz. Yaklaşık Kırgızistan’da 300’ün üzerinde şirketimiz, iş adamlarımızın kurduğu işletmeler var. Bunların daha gelişmesini arzu ediyoruz. Tabi bunun yanında Kırgızistan’dan da FETÖ başta olmak üzere Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinde desteğini bekliyoruz. Özellikle bu tür ilişkilerin iki ülke arasında var olan ekonomik, sosyal ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum” diye konuştu.Büyükelçi Ömüraliyev ise, "İki ülke arasında dilimiz, dinimiz bir. Ekonomik, sosyal hepsinde bizde hiç sorun yok. Biz kardeş, arkadaşız” dedi.Büyükelçi Ömüraliyev, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından valilik binasından ayrıldı.