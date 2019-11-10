Vali Bilmez, Van Gölü'nde açıldı, ağ çekip, balık ayıkladı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş ilçesinde balıkçılarla Van Gölü’ne açılarak, gölden ağ çekip, balık ayıkladı.

Vali Bilmez, Van Gölü’nün endemik türü ve birçok ailenin geçim kaynağı olan İnci kefali avlayan balıkçıların teknesiyle Van Gölü'ne açıldı. Dereağzı, Altınsaç ve İnköy Mahalleleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mirza Teran ve balıkçılar tarafından karşılanan Vali Bilmez, ilk olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş’tan İnci kefali balığı hakkında bilgi aldı. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, Vali Bilmez’e İnci Kefalı balığının geçmişi ve bugünü ile ilgili bilgiler vererek, yaptıkları çalışmaları anlattı. Daha sonra tekneyle Dereağzı Mahallesi kıyısından Van Gölü’ne açılan Vali Bilmez ve beraberindekiler, ağların bulunduğu bölgeye demir attı.

VAN GÖLÜ'NE AÇILMAKTAN KEYİF ALIYORUM

Vali Bilmez, balıkçılarla birlikte Van Gölü'ne açılmaktan keyif aldıklarını belirterek, "Bugün duygusal bir gün oldu benim için. 20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan ve bu balığın neslinin tükenmemesi için çırpınan bir Mustafa Sarı hocamız vardı. Bu bölgede balığın koruma altına alınması ve balığın derelerde değil de gölde tutulması, yavru bırakacağı sezon değil de normal sezonda balıkçılık yapılması için ciddi bir emek verdi. Bugün de yine başka bir Mustafa Akkuş hocamız da aynı bayrağı devralarak kararlılıkla yoluna devam ediyor. 150'ye yakın teknenin ve bine yakın balıkçının bu gölden geçimini temin ettiğine şahitlik etmek mutluluk vericidir. Bugün bir grup balıkçımızla birlikte 'Vira bismillah' deyip balık ağlarını çekmeye çıktık. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasına şahitlik ettim. Çok duygulandım ve burada bir kuruş para harcamadan binlerce kişi rızkını temin ediyor. İnşallah koruma tedbirleri ile balığımızın popülasyonu artacak ve daha çok insan buradan geçimini sağlayacaktır" dedi.

Vali Bilmez, daha sonra önceden göle atılan ağları balıkçılarla birlikte çekerek ağlardaki balıkları ayıkladı. Vali Mehmet Emin Bilmez’e programda, Gevaş Kaymakamı Hasan Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu da eşlik etti.



