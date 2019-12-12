Vali Bektaş'tan kaçak ocakta ölen Afgan gençle ilgili açıklama

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gençle ilgili açıklama yapan Vali Erdoğan Bektaş, "Kapatılmış, patlatılmış ocak. Daha önce fark edilmiş işlem yapılmış ocağı yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Kaçak işçi yani göçmen işçilerle bu işi yapıyorlar" dedi.



Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu genç, geçen perşembe ocakta düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ocak sahibi K.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düştüğü bölgedeki metan gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kendini 'Abbas' olarak tanıtan Afgan gencin Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Gencin cesedi, kimlik tespiti için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda bekletiliyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Afgan gencin kimliğinin araştırıldığını söyledi. Kaçak ve göçmenlerin kaçak ocaklarda çalıştırıldığını söyleyen Vali Bektaş, şöyle dedi:



"Kapatılmış, patlatılmış ocak. Daha önce fark edilmiş işlem yapılmış ocağı yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Kaçak işçi yani göçmen işçilerle bu işi yapıyorlar. Çalışıyorsak kayıtlı sigortalı ocaklarda çalışacağız. Çalışıyorsak, çalışma güvenliğinin gerekli tedbirlerinin alınmış olduğu ocaklarda çalışacağız. Devlet düşünmüş iki asgari ücret demiş, ruhsat demiş, güvenlik tedbirleri demiş. Bunlar olmadan efendim 'çalışacak yer bulamıyoruz.' Böyle bir şey yok. Ruhsatlı ocaklarda işçi bulma zorluğu yaşanıyor ama kaçak ocaklarda neyin kaçağı bu bir de ben söyleyeyim size kuralların kaçağı. Kurallar kim içindir devlet için değil bu kurallar. Devlet vatandaşı için bu kuralları koyuyor. Niye kaçak ocakları devlet önlemeye çalışıyor? 'Ben istediğim gibi kendimi öldürebilirim.' Hayır öyle bir şeyi kabul etmiyoruz biz. Senin istediğin gibi kendini öldürmene devlet müsaade etmek istemiyor. Biz de istemiyoruz. Kurallara uyalım istediğimiz gibi yaşayalım."



Ölen Afganlı gencin üzerinden sahte kimlik çıktığı iddialarıyla ilgili olarak konunun araştırıldığını ifade eden Vali Bektaş, “Afganistan'dan çıkmış gelmiş adam. Sana 150-200 lira yevmiye verirsem şurada çalışırsın demiş. Kendiliğinden ocağa girmemiş. Birileri oraya sokmuş. Oda ona tamah etmiş canından olmuş. Yerli ve yabancı o ayrı bir tarafı. Türkiye'de kayıtlı ya da kayıtsız yabancı unsur olduğunu herkes biliyor. Biz mücadele etmeye çalışıyoruz, kayıt altına almaya çalışıyoruz." dedi.